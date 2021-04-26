Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

В Кремле не располагают информацией о том, на каком основании российский Минюст признал издание «Медуза» «иностранным агентом». Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Принято законное решение, которое объявило «Медузу» «иноагентом». Здесь я просто не понимаю, что еще можно добавить. Я здесь не могу ничего объяснить. Я только в данном случае предлагаю руководствоваться принятыми решениями.

Минюст России объявил о включении «Медузы» в список СМИ — «иностранных агентов» 23 апреля. Редакция будет обжаловать решение министерства.