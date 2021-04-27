Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

Ух как бесит эта плашка, да? ⬆️⬆️⬆️

Праздник теперь всегда с нами: 23 апреля (как водится, в пятницу, перед выходными) Минюст без каких-либо объяснений включил в список «СМИ — иностранных агентов». По требованию закона пришлось завеситься уродливыми плашками с предупреждениями о нашем новом статусе и перейти на истеричный капслок в соцсетях. Теперь это выглядит так, будто орет не только милый олененок, но и мы. Увы, проблемы на этом не заканчиваются — подробнее можно почитать в заявлении главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова.

«Медузу» убивают, но умирать нам надоело. Поэтому не будем изменять себе: держите лучшие шутки о настоящем и будущем «Медузы». Как говорится, мемы — смешные, ситуация — страшная.

Антон Долин не смог объяснить, что произошло. Читателям это тоже не удалось

Что будет с «Нейромедузой»? Мы не знаем!

Что за «Нейромедуза»

«Госдума поддержала закон о запрете россиян в РФ». Это заголовок «Нейромедузы» — развлекательного медиа, в котором трудится нейросеть Мы (люди из «Медузы») поговорили с создателем «Нейромедузы» (тоже человеком)

Что за «Нейромедуза»

«Госдума поддержала закон о запрете россиян в РФ». Это заголовок «Нейромедузы» — развлекательного медиа, в котором трудится нейросеть Мы (люди из «Медузы») поговорили с создателем «Нейромедузы» (тоже человеком)

Возможно, нас и правда перепутали с «Медиазоной»…

Ну а что? Не в первый раз!

¯\_(ツ)_/¯

«Известия» перепутали «Медузу» и «Медиазону». От этого выиграл Петр Верзилов — теперь он издатель всего на свете

¯\_(ツ)_/¯

«Известия» перепутали «Медузу» и «Медиазону». От этого выиграл Петр Верзилов — теперь он издатель всего на свете

Вот как выглядят соцсети «Медузы» после включения в список «иноагентов». Сперва капслок, потом — шабачка 🐕

Теперь капсом пишут все, вообще все

Выглядит прекрасно, не правда ли? А звучит еще лучше

Милым оленятам негде будет орать :(

«Медуза» — иностранный агент. Что дальше? Спойлер: мы не знаем 🤦‍♂️

Милым оленятам негде будет орать :(

«Медуза» — иностранный агент. Что дальше? Спойлер: мы не знаем 🤦‍♂️