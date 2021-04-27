«Медузу» включили в список пассивно-агрессивных СМИ. Потому что в соцсетях мы теперь все время ОРЕМ 😡 Только мемы — читайте, пока не запретили
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Ух как бесит эта плашка, да? ⬆️⬆️⬆️
Праздник теперь всегда с нами: 23 апреля (как водится, в пятницу, перед выходными) Минюст без каких-либо объяснений включил «Медузу» в список «СМИ — иностранных агентов». По требованию закона пришлось завеситься уродливыми плашками с предупреждениями о нашем новом статусе и перейти на истеричный капслок в соцсетях. Теперь это выглядит так, будто орет не только милый олененок, но и мы. Увы, проблемы на этом не заканчиваются — подробнее можно почитать в заявлении главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова.
«Медузу» убивают, но умирать нам надоело. Поэтому не будем изменять себе: держите лучшие шутки о настоящем и будущем «Медузы». Как говорится, мемы — смешные, ситуация — страшная.