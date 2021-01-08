В январе 2020-го контрактник из России Андрей Клименко, также известный под никнеймом Красный Дошик, запустил твиттер «Нейромедузы» — проекта, который, как нам кажется, стал главным развлекательным медиа прошедшего года. И даже потеснил сайт фейковых новостей ИА «Панорама»! «Нейромедуза» помогла многим сотрудникам настоящей «Медузы» не приуныть в 2020-м. Ведь она была рупором новостей из причудливой параллельной вселенной, по сравнению с которой наша еще ничего, терпимая. К годовщине проекта «Медуза» поговорила с автором своего нейродвойника.

«Нейромедуза» каждый день генерирует заголовки абсурдных, несуществующих новостей на основе реальных заголовков «Медузы». Так и рождаются шедевры:

«Жириновский снова позвонил в космос и изменил вообще все. На карточках»

«Редкое заболевание стало доступнее для красноярцев»

«Путин пообещал ускорить борьбу с Санкт-Петербургом»

«Госдума поддержала закон о запрете россиян в РФ»

«Дальневосточный университет отказался подчиняться гигантскому кальмару»

«Курс рубля упал в Атлантический океан»

«В России впервые одобрили военный парад в память о военной борьбе с Telegram»

«Физики создали аналог туалетной темноты»

«Россия не смогла»

«В Москве убили рэпера Ивана Голунова, которого называли „отцом всех рэперов“. Он покончил с собой после четырехчасового знакомства с рэпом».

Сперва заголовки создавались на , но позже «Нейромедузу» перевели на полноценную, постоянно обучающуюся нейросеть. Теперь она анализирует и придумывает собственные слова, которых никогда не было в заголовках «Медузы».

Изначально автор проекта Андрей Клименко постил заголовки в стиле «Медузы» в своем телеграм-канале о нейросетях Neural Shit. Новые подборки сгенерированных заголовков появлялись там примерно раз в две-три недели. Подписчикам очень нравилось, многие требовали вывести нейроновости в отдельный проект. Так появилась «Нейромедуза». «У „Медузы“, в принципе, крутые заголовки, поэтому такое название», — пояснил Клименко.

Фанатский рисунок по мотивам нейрозаголовка «Физики создали аналог туалетной темноты»

По его словам, сам он никогда не вмешивается в творчество робота, хотя многие его в этом подозревают. Клименко вручную отбирает «самые веселые» варианты заголовков из сгенерированных нейросетью, ведь сама по себе нейросеть не понимает, что смешно, а что — нет. Ее задача — генерировать текст. Поэтому для отбора нужен человек.

«Но я руками не меняю ничего, у меня принцип такой, — подчеркнул Клименко. — Если склонение где-то не попадает в нормы русского языка, то эту новость я просто отбраковываю. Хотя там тоже есть много крутого, если поправить руками. Сказано „Нейромедуза“, значит, это „Нейромедуза“. Только то, что сгенерировано именно нейросетью».

Отбор заголовков занимает у автора около получаса. Он занимается этим прямо в автобусе, по дороге на работу, иногда — лежа на кровати. Для этого хватает мобильного телефона. Иногда Клименко открывает очередной файл со свежими новостями «Нейромедузы» и начинает хихикать. На его смех обычно тут же прибегает жена и спрашивает, что такого смешного он там увидел.

Вообще Клименко давно увлекается нейросетями, для него это любимое хобби. При этом работе, о которой он предпочитает не рассказывать, «Нейромедуза» и другие его проекты особо не мешают — график позволяет. При этом Клименко не переживает, что «большое начальство из Министерства обороны», как он сам его описывает, узнает о его связи с «Нейромедузой»: «В таком случае скажу: „Сорян, это делает компьютер, а я ничего и не делал“. Но большое руководство и не узнает — как правило, это люди, которые с интернетом дружат плохо. А если и дружат, то это ограничивается „Одноклассниками“. А там, подозреваю, никто и не знает, что такое нейросеть. Поэтому все нормально».

На запуске проекта база заголовков состояла исключительно из «Медузы». С помощью скрипта Клименко собрал около 80 тысяч наших заголовков по публикациям в твиттере. Позже, когда сгенерированные заголовки начали повторяться, Клименко расширил базу, добавив туда заголовки «Ленты.ру» и «Медиазоны». По его мнению, 80 тысяч — это слишком маленький объем данных для обучения нейросети, поэтому базу приходится постоянно обновлять и обогащать. Недавно Клименко нашел готовую базу с заголовками новостей за 2020 год от множества русскоязычных изданий, которые кто-то отсортировал еще до него. Эта база помогла разнообразить заголовки «Нейромедузы».

Тем не менее Клименко продолжает добавлять в базу свежие заголовки «Медузы», «чтобы было больше похоже на настоящую „Медузу“». Клименко переобучает нейросеть примерно каждые три-четыре дня, задавая новые параметры, потому что иначе заголовки «приедаются при отборе». Однако в будущем он (по нашей просьбе!) может добавить к существующей базе игровые заголовки «Коммерсанта». Интересно, как с ними справится нейросеть — и справится ли.

По рассказам Клименко, иногда в твиттере читатели пытаются ругаться с «Нейромедузой». Некоторые даже требуют удалить тот или иной пост. «Часто приходят феминистки жаловаться на новости, ватники тоже. Приходят жаловаться люди, когда про церковь что-то плохо написано. И говорят: „Удалите немедленно!“ Им всем просто неприятно, когда шутят про какого-то местного божка, — жалуется Клименко. — Либерально настроенные личности приходят и говорят, мол, удали про Навального. А патриоты требуют немедленно удалить новость про Путина. Ладно, говорю, тогда про условных феминисток тоже удаляем. А мне: „Нет, зачем?“ Отвечаю: ну вот они тоже недавно приходили жаловаться, им тоже обидно». Клименко пытается по мере сил объяснять недовольным, что у каждой категории людей есть свои проблемные темы. «Если мы будем по первому требованию удалять то, что кому-то не нравится, надо сразу весь интернет нахрен удалить и пользоваться голубиной почтой», — заключает он.

В инстаграме похожая история: пародийную «Нейромедузу» там умудряются путать с настоящей «Медузой». В инстаграме Клименко публикует не все, а только то, что набрало много лайков и репостов в твиттере. Обычно это сообщения, связанные с политикой — Владимиром Путиным, Алексеем Навальным. «В инсте стал появляться персонаж, который все время пишет: „Вы что, оставляете тут комментарии и лайкаете, совсем не думаете?! Вас там госдеп дурит!“ Видимо, человек решил, что это настоящая „Медуза“. Ну мне и захотелось посмотреть, что это за персонаж. А там прямо с ходу в описании аккаунта говорится: „Член Национально-освободительного движения (НОД)“. И я такой: все с вами понятно, даже отвечать не буду».

При этом сам Клименко до недавнего времени думал, что НОД — это какое-то пародийное движение, «что-то типа ИА „Панорама“, сатирическая штука». Но его коллега по работе сам недавно «попал в эту секту» и стал «двигать подобные темы». Только тогда Клименко полез в интернет и почитал о том, что такое НОД. Был неприятно удивлен.

Зато в твиттере «Медузу» с «Нейромедузой» почти не путают. Хотя в октябре был забавный случай с «Почтой России» — их бот увидел один из заголовков «Нейромедузы»: «„Почта России“ создала сайт, который позволит вам как-то существовать». И, судя по всему, «Почта России» приняла этот твит за жалобу на сервис, потому что ответ был такой: «Здравствуйте. Опишите, пожалуйста, ситуацию, с которой вам пришлось столкнуться». Так один бот пообщался с другим ботом.

В тикток Клименко идти не хочет, тем более с проектом, выстроенным вокруг текстовых новостей. Он просто не понимает эту соцсеть: «Я в такую клоаку не полезу». Однако его жена настояла на небольшом эксперименте с тиктоком. Клименко согласился, но с условием, что супруга сама будет всем заниматься. Так появился формат нейроновостей: нейродиктор начитывает нейроновости от «Нейромедузы» под музыку из программы «Время» по Первому каналу. Вот как это выглядит:

Пример нейроновостей с нейродиктором NeuralShit

В целом же Клименко любит эксперименты. К примеру, он уже несколько раз пытался сделать рассылку нейроновостей по примеру «Вечерней „Медузы“». Выходит даже слишком драматично!

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Помимо «Нейромедузы» у Клименко есть и другие проекты: нейрогороскопы, нейростатьи Уголовного кодекса РФ, нейросеть Илона с текстом, сгенерированными на основе постов из женских инстаграмов (и лицом Илона Маска). Однако хобби почти не приносит Клименко денег. В самые «жирные месяцы» с рекламы он получает около 20 тысяч рублей. Этого хватает, чтобы не растерять энтузиазм, но не более: «Скидывают чисто на пиво, скажем так, я и рад».

Клименко очень вдохновляют другие проекты, связанные с нейросетями: «Я в голос смеялся с некоторых твитов Михаила Нейросветова, сперва даже спутал его с настоящим».

Еще больше Клименко восхищают зарубежные нейропроекты — к примеру, нейросети, генерирующие красивые картинки, которые потом продают на аукционах.

Клименко говорит, что к нему тоже приходили с подобными предложениями, обещали деньги, выход на художников и телевидение. У него как раз есть аналогичный инструмент в телеграме, генерирующий картины с помощью нейросетей. Клименко тогда ответил, что сам деньги вкладывать не будет, но разработками все же поделился. В итоге бизнес как-то «не пошел». А не пошел, как считает Клименко, потому что в России «даже за лицензионный фотошоп платить не хотят, что уж говорить про какую-то мазню, картинки».

Клименко надеется, что через год-полтора наберет достаточно заголовков, которые сам считает смешными, чтобы «Нейромедуза» могла работать полностью в автоматическом режиме, без какого-либо участия человека. Вот тогда-то нейроновости окончательно победят.

Максим Иванов