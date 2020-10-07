«Почта России» любое обращение в соцсетях воспринимает как жалобу. Даже если это шутка, написанная нейросетью

Есть в твиттере аккаунт Neural Meduza — там публикуют абсурдные заголовки новостей, сгенерированные нейросетью. Мы не имеем к проекту прямого отношения, но идеи для заголовков робот явно подсматривает у нас (да и название аккаунта на это намекает). Вот о чем пишет «Нейромедуза»:

«В Москве произошел митинг против митинга на месте митинга»

«В Кремле назвали Россию главной угрозой для России»

«„Сидишь, такой, лайкаешь“. Владимир Путин — о деле Ивана Голунова»

«ГИБДД пригрозила сбить ракетами ненависть и устроить пивометы. Ученые подтвердили, что это может быть круто»

6 октября «Нейромедуза» сообщила следующее:

А потом твит увидели в самой «Почте России».

На диалог обратил внимание сайт о стартапах и технологиях VC. Редакция предположила, что аккаунт «Почты России», отвечающий за поддержку клиентов, ведет бот. То есть робот просто реагирует на любые посты с упоминанием компании. Однако, судя по твитам, написанным с аккаунта «Почты России», твиттер ведет живой человек. Просто отвечает он шаблонами — и обычно такой подход работает.

Мы не знаем, что это было — попытка пошутить (многие компании часто используют подобные формулировки в ответ на публичные жалобы в соцсетях), шаблонное сообщение от бота или искренняя попытка помочь со стороны живого человека. Придется с этим незнанием «как-то существовать».

Фото в анонсе: Shutterstock.com