«Почта России» перепутала ученого Михаила Гельфанда с Гендальфом

«Почта России» назвала заместителя директора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда Гендальфом из «Властелина колец». Об этом ученый узнал в сервисе по отслеживанию отправлений, где вместо его фамилии сотрудники почты указали имя волшебника.

Вот, наконец-то и докУмент есть. Не от кого-то там, от Почты России. Опубликовано Михаилом Гельфандом 15 марта 2017 г.

«Видимо, девушка на почте неправильно записала фамилию», — предположил Гельфанд.

Мужчина, представившийся сотрудником «Почты России», написал в комментариях под постом ученого, что неправильные данные не помешают доставке письма, если на нем правильно указан адрес.