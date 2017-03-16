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«Почта России» перепутала ученого Михаила Гельфанда с Гендальфом

Meduza
13:46, 16 марта 2017

«Почта России» назвала заместителя директора Института проблем передачи информации РАН Михаила Гельфанда Гендальфом из «Властелина колец». Об этом ученый узнал в сервисе по отслеживанию отправлений, где вместо его фамилии сотрудники почты указали имя волшебника.

Вот, наконец-то и докУмент есть. Не от кого-то там, от Почты России.

Опубликовано Михаилом Гельфандом 15 марта 2017 г.

 «Видимо, девушка на почте неправильно записала фамилию», — предположил Гельфанд.

Мужчина, представившийся сотрудником «Почты России», написал в комментариях под постом ученого, что неправильные данные не помешают доставке письма, если на нем правильно указан адрес.

Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA

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Фото в анонсе: Валерий Шарифулин / ТАСС / Scanpix / LETA