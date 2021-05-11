Суд взыскал с Любови Соболь еще миллион рублей по искам Евгения Пригожина

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Симоновский суд Москвы частично удовлетворил два иска о защите чести и достоинства, которые бизнесмен Евгений Пригожин подал к соратнице оппозиционера Алексея Навального, юристу Любови Соболь. Об этом «МБХ медиа» сообщили в пресс-службе суда.

Судебные заседания об обоим искам прошли 30 апреля. По каждому из исков суд обязал Соболь выплатить Пригожину по 500 тысяч рублей, хотя сам бизнесмен требовал по пять миллионов рублей.

Первый иск касался ролика на ютьюб-канале «Навальный Live», в котором Соболь назвала Пригожина «бандитом из девяностых», а также обвинила его в организации покушения на своего мужа Сергея Мохова и

Первоначально ответчиком по иску также выступал Навальный, но в итоге представители Пригожина отказались от претензий к нему, поскольку не смогли доказать его связь с ютьюб-каналом «Навальный Live».

Второй иск связан со статьей Znak.com (удалена, доступна в архиве), в которой Соболь назвала Пригожина «сумасшедшим от безнаказанности придурком из 90-х», который «травит детей в детских садах до кровавого поноса и госпитализации».

Евгений Пригожин подал в московские суды несколько исков к Алексею Навальному и его соратникам. В марте Люблинский суд постановил взыскать с Навального 500 тысяч рублей по одному из этих исков.

В начале апреля Симоновский суд обязал Соболь заплатить Пригожину 500 тысяч рублей из-за ее твита «Когда воруешь из бюджета миллиардами, но хочется урвать еще немного денег?». Этот твит относился к новости о другом иске Пригожина к Соболь и Навальному.

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