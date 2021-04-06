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Суд обязал Любовь Соболь выплатить 500 тысяч рублей по иску Евгения Пригожина из-за твита о «воровстве из бюджета миллиардами»
Источник: МБХ медиа

Симоновский районный суд Москвы взыскал с юриста ФБК Любови Соболь 500 тысяч рублей компенсации морального вреда по иску бизнесмена Евгения Пригожина. 

Иск, как уточняет «МБХ медиа», был подан из-за твита Соболь «Когда воруешь из бюджета миллиардами, но хочется урвать еще немного денег?», который она разместила в октябре 2020 года. Этот комментарий относился к новости о другом иске Пригожина к Соболь и Алексею Навальному за другие высказывания в адрес бизнесмена. 

В иске Пригожин требовал от Соболь пять миллионов рублей. Помимо присуждения компенсации, суд признал публикацию порочащей честь и достоинство истца и обязал Соболь удалить ее. 

Пригожин в последние месяцы подал сразу несколько исков против Соболь и Навального. Ранее был удовлетворен один из них — 5 марта Люблинский суд постановил взыскать с Навального 500 тысяч рублей. Тогда бизнесмен также требовал пять миллионов.

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