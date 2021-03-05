Пригожин отсудил у Навального 500 тысяч рублей по иску о защите чести и достоинства

Люблинский районный суд Москвы частично удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, который бизнесмен подал к политику Алексею Навальному. Об этом во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба компании «Конкорд»; в пресс-службе суда подтвердили это «МБХ медиа». В карточке дела решение суда пока не опубликовали.

Суть исковых претензий Пригожина не уточняется. В сообщении «Конкорда» сказано, что речь идет о высказываниях Навального, которые признали «порочащими, недостоверными и оскорбительными». Компания утверждает, что по решению суда ответчик должен «удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале „Навальный Live“ путем публикации резолютивной части решения».

Глава юридического отдела Вячеслав Гимади сообщил «Открытым медиа», что защита Навального обжалует вынесенное решение.

Ранее Евгений Пригожин подал в московские суды несколько исков к Алексею Навальному и его соратникам. Так, в октябре пресс-служба «Конкорда» сообщила об одном иске на пять миллионов рублей, поданном к Навальному из-за его твита, где политик назвал Пригожина «ворюгой». Связан ли этот иск с нынешним решением, до конца неизвестно.

В августе 2020 года Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг Фонда борьбы с коррупцией, основателя организации Алексея Навального и сотрудницы фонда Любови Соболь в размере 87,7 миллиона рублей. Такую сумму по решению суда они должны были выплатить комбинату за распространение недостоверных, по мнению компании, сведений.