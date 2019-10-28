Суд взыскал с Навального, Соболь и ФБК 88 миллионов рублей по иску комбината школьного питания

Судья Арбитражного суда Москвы Евгения Киселева удовлетворила иск компании «Московский школьник», поставляющей питание для школ, к Алексею Навальному, Любови Соболь и Фонду борьбы с коррупцией.

Как сообщает корреспондент «Открытых медиа», в общей сложности с ответчиков взыскали почти 88 миллионов рублей, в том числе более 29 миллионов — лично с Навального. Суд также потребовал от ответчиков опровергнуть сведения, порочащие «Московского школьника».

Соответчиком по иску также была бывшая сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова, которая в ролике Навального утверждала, что детей кормят некачественными продуктами. С нее суд взыскал один рубль, рассказала «Медиазоне» пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Изначально «Московский школьник» требовал взыскать с ответчиков полтора миллиарда рублей с учетом упущенной выгоды и испорченной репутации (на репутационные потери приходилось 1,4 миллиарда). С Шиловой, которая после подачи иска отказалась от слов, сказанных в ролике, компания просила взыскать всего три рубля.

ФБК опубликовал расследование с участием Шиловой в феврале 2019 года. В нем Шилова, в частности, утверждала, что «Московский школьник» связан с . Потом Шилова опровергла свои слова, сделав это через СМИ, связанные с Пригожиным.