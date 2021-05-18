Суд взыскал по 30 тысяч рублей с Алексея Навального и Владимира Милова по иску Евгения Пригожина. Бизнесмен требовал по пять миллионов

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Черемушкинский суд Москвы взыскал с оппозиционных политиков Алексея Навального и Владимира Милова по 30 тысяч рублей по иску бизнесмена о защите чести и достоинства. Пригожин требовал от ответчиков по пять миллионов рублей.

Бизнесмен подал иск из-за ролика Милова, который вышел на канале «Навальный Live» в октябре. В нем, уточняют «Открытые медиа», политик говорил о бизнесмене как об «уроде» и «мрази».

Суд согласился с позицией Пригожина, что эти заявления порочат его честь и достоинство и потребовал от ответчиков в течение 10 дней удалить их.

Милов заявил «Открытым медиа», что ничего не собирается удалять, так как физически не имеет доступа к ютьюб-каналу.

Евгений Пригожин за последние несколько месяцев подал в московские суды несколько исков к Алексею Навальному и его соратникам. В декабре 2020 года в принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» сообщали, что всего подано 10 исков и еще шесть готовятся к подаче.

По одному из исков Люблинский суд постановил взыскать 500 тысяч рублей с Навального, еще по одному — 350 тысяч с Милова. С Любови Соболь по трем разным искам суммарно постановили взыскать полтора миллиона рублей.

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