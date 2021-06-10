Евгений Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы». Из-за того, что в эфире его назвали «хозяином ЧВК Вагнер»

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Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на «Эхо Москвы» и его главного редактора Алексея Венедиктова, а также на главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского.

«Истец настаивает на признании несоответствующими действительности сведений о том, что Евгений Викторович [Пригожин] является „хозяином ЧВК Вагнера“, требует удаления и опровержения данной информации», — сообщает пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».

Если информация, которую Пригожин считает несоответствующей действительности не будет удалена, бизнесмен просит суд наложить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также «взыскать с ответчиков по 30 тысяч рублей в день при дальнейшем неисполнении решения суда».

Евгения Пригожина СМИ называют особо приближенной к президенту РФ Владимиру Путину персоной. С Пригожиным связывают ЧВК «Вагнер», наемники которой работают за пределами России, а также «фабрику троллей» в Ольгино.

Пригожин неоднократно подавал в суды, требуя опровергнуть недостоверные, по его мнению, сведения. Например, Пригожин судится с «Медузой».

В 2016 году Пригожин, апеллируя к «праву на забвение», через суды потребовал от «Яндекса», Google и Mail.ru удалить из поисковой выдачи связанные с ним публикации, в частности, статьи о «фабрике троллей» и о госконтрактах на обслуживание объектов Минобороны, полученных связанными с ним компаниями. От исков к «Яндексу» и Mail.Ru бизнесмен позже отказался, а иск к Google не принял к рассмотрению суд.

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