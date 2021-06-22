Анастасия Ракова: темпы вакцинации в Москве за неделю увеличились в четыре-пять раз

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Темпы вакцинации против коронавируса в Москве за прошедшую неделю выросли в четыре-пять раз. В городе открывают новые пункты, где можно сделать прививку. Об этом заявила вице-мэр Москвы, глава московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Анастасия Ракова.

Власти Москвы рекомендуют всем, кто переболел или вакцинировался больше, чем полгода назад, сделать повторную прививку, заявила Ракова. Она добавила, что возможность вакцинироваться в Москве получат в том числе иностранные граждане и мигранты. Им будут делать прививки препаратом «Спутник Лайт».

Вице-мэр также отметила, в Москве продолжается «взрывной рост» заболеваемости коронавирусом. 90% новых случаев заражения связаны с индийским штаммом. Более 70% новых заболевших — это люди трудоспособного возраста. Около четверти москвичей имеют иммунитет против нового штамма.

В городе уже развернуто более 20 тысяч коек для пациентов в ковидом; до конца недели планируется развернуть еще 22,5 тысячи, но при текущем росте заболеваемости этого может не хватить, добавила Ракова.

Неделю назад, 16 июня, власти Москвы объявили обязательную вакцинацию для работников торговли, услуг, образования, здравоохранения, транспорта и еще ряда сфер. Такую же меру затем приняли еще в нескольких регионах России.

До этого, с 15 по 19 июня, в Москве ввели нерабочие дни, а также ограничили посещение общественных мест и работу ресторанов (позднее эти ограничения продлили до 29 июня). Кроме того, с 28 июня власти Москвы запретили тем, кто не вакцинировался или не переболел ковидом в последние полгода, посещать заведения общепита.

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