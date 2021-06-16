Суд запретил «скопинскому маньяку» общаться с журналистами и ходить в бары

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Рязанский областной суд ужесточил меры административного надзора в отношении Виктора Мохова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Мохову запретили общение с представителями СМИ, общение в интернете, а также посещение мест общественного питания, в которых разрешено распивать алкоголь.

Таким образом Рязанский областной суд отменил решение Скопинского районного суда, который в апреле отказался запрещать Мохову общение со СМИ и посещение баров. Полиция, которая этого добивалась, и прокуратура подали жалобы на решение районного суда.

Также Мохову запрещено выходить из дома с 10 часов вечера до шести часов утра, выезжать из Скопинского района без разрешения полиции, посещать места проведения массовых мероприятий. Также он обязан четыре раза в месяц являться в ОВД «Скопинский» для регистрации.

В марте журналистка Ксения Собчак выпустила фильм про Мохова. В ходе беседы он, в частности, заявил, что ему «надо опять заняться» одной из своих бывших узниц Еленой Самохиной, которая трижды рожала от него детей, находясь в плену, а после освобождения «больше не рожает».

Вторая жертва Мохова Екатерина Мартынова потребовала возбудить против него уголовное дело из-за интервью Собчак. СК начал проверку интервью. Мартыновой предоставили госзащиту. Мохова оштрафовали на 1200 рублей за нарушение административного надзора из-за съемок в фильме Собчак.

В июне Собчак сообщила, что права на фильм про Мохова купил стриминговый сервис Netflix.

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