Ксения Собчак сообщила, что Netflix купил фильм о «скопинском маньяке»

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Автор ютьюб-проекта «Осторожно: Собчак» Ксения Собчак сообщила, что стриминговый сервис Netflix приобрел права на фильм о . Об этом она написала в комментариях к записи главреда русского Esquire Сергея Минаева в инстаграме.

«Кстати, Нетфликс берут наш фильм про маньяка. Который так тебя „не по-старчески“ задел. Так что поздравь», — написала Собчак.

В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» Ксения Собчак, комментируя появившиеся новости об этом, опубликовала эмодзи с женщиной, которая тянет руку: 💁‍♀️.

22 марта на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова. В ходе беседы Мохов, в частности, заявил, что ему «надо опять заняться» одной из своих бывших узниц Еленой Самохиной, которая трижды рожала от него детей, находясь в плену, а после освобождения «больше не рожает». Также он сообщил, что хочет встретиться со второй своей бывшей узницей Екатериной Мартыновой. Мохов записал видео, в котором извинился перед ней, но женщина не стала его смотреть.

В марте Мартынова обратилась в прокуратуру и СК из-за интервью «скопинского маньяка». Она попросила возбудить против Мохова уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни из-за того, что тот рассказал в фильме Собчак подробности преступлений, совершенных в отношении Мартыновой. Уголовное дело не возбуждено, следствие проводит проверку. Мартыновой предоставили государственную защиту.

Виктора Мохова оштрафовали на 1200 рублей за нарушение административного надзора из-за съемок в фильме Ксении Собчак. В то же время другой суд отказался запрещать Мохову общаться с журналистами и ходить в бары.

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