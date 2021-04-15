Суд отказался запрещать «скопинскому маньяку» общаться с журналистами и ходить в бары

Скопинский районный суд Рязанской области частично удовлетворил иск полиции, требовавшей ужесточить меры административного контроля за «скопинским маньяком» .

Судья обязал Мохова вместо двух раз четыре раза в месяц являться в ОВД «Скопинский» для регистрации, сообщает ТАСС. Остальные требования полиции — запреты на общение с журналистами и в интернете, а также посещение кафе и баров — суд отклонил.

Сам Мохов на заседание суда не пришел.

Ранее его оштрафовали на 1200 рублей за нарушение административного надзора. Причиной этому стали съемки Мохова в фильме Ксении Собчак. Его в настоящее время проверяют следственные органы.