Жертва «скопинского маньяка» потребовала возбудить уголовное дело из-за интервью, которое он дал Собчак

Екатерина Степанова (в девичестве Мартынова), одна из жертв «скопинского маньяка» , обратилась в прокуратуру Рязанской области и местный Следственный комитет из-за интервью Мохова, которое у него взяла Ксении Собчак. Об этом сообщают «Открытые медиа», ссылаясь на представителей Степановой.

22 марта на ютьюб-канале Ксении Собчак вышло интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова. В ходе беседы Мохов, в частности, заявил, что ему «надо опять заняться» одной из своих жертв, Еленой Самохиной, которая трижды рожала от него детей, находясь в плену, а после освобождения «больше не рожает». Также он сообщил, что хочет встретиться со второй своей жертвой, Екатериной Мартыновой (ныне Степановой). Мохов записал видео, в котором извинился перед ней, но женщина не стала его смотреть.

В своих заявлениях Степанова сообщила, что Мохов во время беседы с Собчак незаконно раскрыл сведения о ее частной жизни, «публично описывал обстоятельства совершения им преступлений, сообщая подробности осуществления сексуального и физического насилия и лишения свободы». Она заявила, что Мохов сообщил информацию умышленно, «осознавая последствия и желая причинить вред».

Степанова отметила, что не соглашалась на распространение информации о себе, и считает, что в отношении Мохова нужно возбудить уголовное дело по о нарушении неприкосновенности частной жизни. «Незаконное вмешательство в мою личную жизнь повлекло существенное нарушение моих прав и законных интересов, причинило нравственные страдания», — заявила Степанова.

23 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова. После публикации интервью, отмечали в СК, журналисты и общественные деятели обратили внимание «на возможное приготовление нового преступления со стороны» Мохова.