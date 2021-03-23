Бастрыкин поручил провести проверку из-за интервью «скопинского маньяка», которое он дал Ксении Собчак

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководству управления СК по Рязанской области организовать проверку из-за интервью , которое он дал Ксении Собчак.

Как сообщается на сайте СК, после выхода интервью журналисты и общественные деятели обратили внимание «на возможное приготовление нового преступления со стороны» Мохова.

22 марта на ютьюбе вышло интервью Виктора Мохова Ксении Собчак. В нем он, помимо прочего, рассуждал о судьбах своих жертв. В частности, Мохов отметил, что Елена Самохина, которая трижды рожала от него детей, находясь в подвале, после освобождения не становилась матерью. «От меня родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ею», — заявил Мохов.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Оксана Пушкина попросила Генпрокуратуру и ФСИН проверить слова Мохова о том, что он готов «опять заняться» одной из своих жертв. Другой депутат-единоросс Антон Горелкин, в свою очередь, попросил МВД проверить интервью Мохова.

После выхода интервью «скопинского маньяка» глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложили законодательно запретить людям, осужденным по тяжелым статьям, давать интервью в СМИ.