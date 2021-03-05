«Скопинский маньяк» Виктор Мохов вернулся домой, отсидев 17-летний срок в колонии. Он сказал, что побывал в Москве и привез «полный мешок денег»

«Россия 24» / Youtube

Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», вернулся в свой дом в Рязанской области — через два дня после выхода из колонии, где он отбыл почти 17-летний срок. Более суток его местонахождение не было достоверно известно.

По условиям освобождения Мохов обязан был уже к вечеру 4 марта приехать на место жительства — в свой дом на Октябрьской улице в городе Скопин Рязанской области — и встать на учет в органах внутренних дел в течение трех рабочих дней. В случае нарушения ему грозила административная, а при повторном нарушении — уголовная ответственность. Однако Мохов в назначенный срок домой не вернулся.

Позже стало известно, что в ночь на 5 марта Мохов приходил в одну из гостиниц в Скопине, но поскольку у него не был забронирован номер, ему пришлось уйти. РЕН ТВ сообщает, что он пошел в гостиницу, поскольку его дом находится в аварийном состоянии.

Утром 5 марта Мохов все же вернулся в свой дом в сопровождении сотрудников полиции. Его ждали журналисты, которые попросили его подтвердить информацию о том, что после выхода из колонии он участвовал в телешоу в Москве. Ранее телеканал «360» сообщил со ссылкой на источник, что бывшего заключенного пригласили на съемки ток-шоу.

Мохов подтвердил, что был в Москве, получил за это «полный мешок денег» и теперь намерен жениться, поскольку «нашел себе бабушку молодую». Впрочем, возможно, он решил подшутить над журналистами, констатирует «Лайф», опубликовавший видеозапись разговора. В каком именно телевизионном шоу он участвовал, Мохов не уточнил. РИА Новости сообщило, что ведущие российские федеральные каналы опровергли подготовку телешоу с его участием.

Бывший заключенный также сообщил, что «очень желает» встретиться со своими жертвами, чтобы попросить у них прощения, а также обязательно намерен разыскать своих детей.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек, которым тогда было 14 и 17 лет, и держал их у себя в подвале, где насиловал и издевался над ними. Одна из девушек за это время родила двоих детей — роды проходили прямо в подвале, их принимала другая девушка. Детей Мохов подбросил в подъезды жилых домов.

После ареста в 2004 году и последовавшего за ним приговора Мохов отбыл весь назначенный ему срок заключения в 16 лет и 10 месяцев. Сейчас ему 70 лет.

Петр Лохов