«Скопинский маньяк» Виктор Мохов после освобождения из колонии не вернулся домой в назначенный срок

Бывший заключенный Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк», не приехал в назначенный срок к себе домой после освобождения из колонии.

Как сообщает РИА Новости, до конца 4 марта Мохов так и не появился в своем доме на Октябрьской улице города Скопина Рязанской области. Все это время около здания дежурили сотрудники полиции.

Ранее в областном управлении МВД рассказали, что в соответствии с предписанием, выданным в колонии, Мохов обязан приехать к месту жительства не позднее 4 марта и встать на учет в органах внутренних дел в течение трех рабочих дней. В случае нарушения ему грозит административная, а при повторном нарушении — уголовная ответственность.

Мохов покинул исправительную колонию в Саратовской области 3 марта, где он отбывал 16 лет и 10 месяцев заключения за похищение двух несовершеннолетних девушек, которых он четыре года держал в подвале своего дома, избивал и насиловал.

По решению суда, в ближайшие шесть лет за Моховым будет установлен надзор по месту жительства. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, выходить из дома по ночам, а также без разрешения выезжать за пределы района. Помимо этого он должен дважды в месяц отмечаться в отделении полиции.

В СМИ появлялась информация, что сразу после освобождения из колонии Мохов отправился в Москву для участия в телевизионном ток-шоу.

Обновлено. По данным РИА Новости, в ночь на 5 марта Виктор Мохов приходил в одну из гостиниц Скопина, но номер там заранее не бронировал и в итоге «ему пришлось уйти».