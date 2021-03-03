В Саратовской области вышел на свободу «скопинский маньяк» Виктор Мохов. Он провел 17 лет в тюрьме за похищение двух девушек

Из колонии в Саратовской области вышел на свободу Виктор Мохов, известный как «скопинский маньяк». Об этом сообщает РИА Новости.

70-летний Мохов отбыл весь назначенный ему срок заключения в 16 лет и 10 месяцев.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек, которым на тот момент было 14 и 17 лет, и держал их у себя в подвале, где насиловал и издевался над ними. Одна из девушек за это время родила двоих детей — роды происходили прямо в подвале, их принимала другая девушка с помощью подручных средств и учебника по акушерству. Детей Мохов подбросил в подъезды жилых домов.

В 2004 году Мохов взял с собой одну из девушек в гости, представив как свою племянницу. Там ей удалось незаметно передать записку с просьбой о помощи, после чего преступника задержали.

В ближайшие шесть лет за Моховым будет установлен надзор по месту жительства. Ему нельзя будет посещать массовые мероприятия, выходить из дома по ночам, а также без разрешения выезжать за пределы района. Помимо этого он должен будет дважды в месяц отмечаться в отделении полиции.