Бывшая узница «скопинского маньяка» Екатерина Мартынова получила государственную защиту

Екатерина Мартынова, одна из бывших узниц , сообщила Mash, что она, ее дети и муж 5 апреля получили государственную защиту спустя месяц после освобождения Мохова из колонии. Мартынова подтвердила это «Дождю» и ТАСС.

Я себя чувствую сейчас абсолютно спокойно, я себя чувствую в безопасности… Если раньше я могла подумать, даже не представить, а просто подумать о том, что этот человек (Виктор Мохов) может ко мне приблизиться или где-то встретиться, то сейчас я уверена, что такого не будет.

Мартынова не стала уточнять, с каким ведомством она заключила соглашение о государственной защите, а также раскрывать конкретные меры защиты, объяснив, что это конфиденциальная информация.

В марте, после освобождения Виктора Мохова из колонии, Екатерина Мартынова подала в Следственный комитет заявление с просьбой предоставить ей государственную защиту. Она рассказывала, что попросить о такой защите ей предлагали сами сотрудники СК.

В марте Екатерина Мартынова обратилась в прокуратуру и Следственный комитет из-за , которое у него взяла Ксения Собчак. Бывшая узница «скопинского маньяка» попросила возбудить против Мохова уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни из-за того, что во время интервью он рассказал подробности преступлений, совершенных в отношении Мартыновой. Уголовное дело пока не возбуждено, следствие проводит проверку из-за интервью Мохова.