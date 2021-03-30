Екатерина Мартынова, жертва «скопинского маньяка», попросила о государственной защите

Екатерина Мартынова, одна из жертв , попросила предоставить ей государственную защиту.

Мартынова рассказала ТАСС, что подала соответствующее заявление в управление Следственного комитета по Рязанской области после того, как 18 марта глава регионального СК Владимир Никешкин предложил ей попросить о защите.

Мартынова отметила, что также обратилась в СК по Москве с требованием возбудить новое уголовное дело в отношении Мохова.

25 марта стало известно, что Екатерина Мартынова обратилась в прокуратуру и СК в Рязанской области из-за , которое у него взяла Ксении Собчак. Она потребовала возбудить в отношении Мохова уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, поскольку во время интервью он сообщил подробности преступлений, совершенных в отношении Мартыновой.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил провести проверку из-за интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова.

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