Екатерина Мартынова, жертва «скопинского маньяка», попросила о государственной защите

Екатерина Мартынова, одна из жертв «скопинского маньяка» Виктора Мохова, попросила предоставить ей государственную защиту.
Мартынова рассказала ТАСС, что подала соответствующее заявление в управление Следственного комитета по Рязанской области после того, как 18 марта глава регионального СК Владимир Никешкин предложил ей попросить о защите.
Мартынова отметила, что также обратилась в СК по Москве с требованием возбудить новое уголовное дело в отношении Мохова.
«Я не знаю, будет ли дело возбуждено, но как-то ограничить его публичные выступления, активность в соцсетях. [Сейчас] получается у него нет никаких рамок, что говорить, что делать — он может говорить, что хочет встретиться со мной», — сказала собеседница агентства, пояснив, что Мохов попытался добавить ее в друзья в социальной сети «ВКонтакте».
25 марта стало известно, что Екатерина Мартынова обратилась в прокуратуру и СК в Рязанской области из-за интервью Виктора Мохова, которое у него взяла Ксении Собчак. Она потребовала возбудить в отношении Мохова уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни, поскольку во время интервью он сообщил подробности преступлений, совершенных в отношении Мартыновой.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил провести проверку из-за интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова.