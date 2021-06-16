Москвичам разрешили сидеть на скамейках в парках в нерабочие дни. За это не будут штрафовать

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Скамейки в парках исключены из списка объектов городской инфраструктуры, которыми нельзя пользоваться в период нерабочих дней в Москве с 12 по 20 июня. Об этом говорится в указе на сайте мэра Москвы.

При посещении территорий общегородского значения… не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов).

В Москве существует 145 территорий общегородского значения, все это парки, сады, заказники и зоны отдыха.

12 июня на фоне роста заболеваемости ковидом мэр Москвы Сергей Собянин объявил в городе нерабочие дни до 20 июня включительно. На этот период в Москве ввели ряд ограничений, в том числе на использование объектов инфраструктуры парков.

14 июня начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявил, что в период нерабочих дней в парках нельзя пользоваться в том числе детскими площадками, беседками и скамейками. За это грозит штраф в четыре тысячи рублей.

16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации работников сфер услуг, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Руководителям организаций, работающих в этих сферах, нужно организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников. Первую дозу вакцины они должны получить до 15 июля, вторую — до 15 августа.

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