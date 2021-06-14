Москвичам пригрозили штрафами за сидение на скамейках в нерабочие дни

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Жителям Москвы, нарушающим запрет на использование в период нерабочих дней объектов городской инфраструктуры в парках, в том числе детских и спортивных площадок, скамеек и беседок, будет грозить штраф в размере до четырех тысяч рублей. Об этом в беседе с ТАСС предупредил начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

«За последние сутки выявлены неоднократные случаи нарушений горожанами ограничений, установленных указом мэра Москвы по использованию инфраструктуры парков. За эти нарушения граждане будут привлечены к административной ответственности в размере до 4 тысяч рублей. Главное, чтобы граждане не подвергали себя и детей риску заразиться COVID-19», — заявил он.

С начала июня в России фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. В Москве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 12 по 20 июня введен режим нерабочих дней. На этот период закрываются фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах, аттракционы в парках, а кафе, ресторанам и ночным клубам запрещается обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00 (разрешено только навынос). Похожие ограничения, без режима нерабочих дней, вводятся в Санкт-Петербурге с 17 июня.

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