Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об усилении мер безопасности в городе из-за распространения коронавирусной инфекции.

Новые ограничения вступят в силу с 17 июня, то есть после второго матча сборной России на чемпионате Европы по футболу, который пройдет 16 июня на стадионе «Газпром Арена» в Петербурге. В рамках группового этапа Евро-2020 российская команда встретится со сборной Финляндии.

Согласно постановлению, в городе временно приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в объектах общественного питания, работа фуд-кортов и детских комнат в кафе и торговых центрах, а также ночная работа ресторанов с 2:00 до 6:00, за исключением обслуживания навынос.

Также вводятся ограничения на посещаемость массовых мероприятий: разрешенная наполняемость залов кинотеатров уменьшена с 75% до 50%, а максимальное число зрителей культурных мероприятий как в помещениях, так и на открытом воздухе не должно превышать трех тысяч человек. В городе отменяется ежегодный «Бал медалистов» для лучших выпускников школ.

Кроме того, в фан-зонах Евро-2020 с 14 июня обязательно ношение масок, а с 17 июня будет запрещена продажа продуктов питания, за исключением напитков.

В России с начала июня резко выросла заболеваемость коронавирусом. 13 июня были выявлены 14 723 новых случая COVID-19, что стало максимальным суточным приростом с февраля. В Москве из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 12 по 20 июня объявлены нерабочие дни.

В рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге проходят шесть матчей группового этапа и одна игра четвертьфинала. Помимо сборной России в Петербурге играют команды Бельгии, Польши, Словакии, Финляндии и Швеции.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег