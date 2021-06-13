В России выявили 14 723 новых случая коронавируса. Это максимум с февраля

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В России за сутки выявили 14 723 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимальный суточный прирост с 13 февраля.

Больше всего новых заразившихся в Москве — 7704 человека за сутки. Это на тысячу человек больше, чем накануне, когда городские власти объявили режим нерабочих дней из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

Общее число умерших от коронавируса в России, , достигло 126 430 человек (+357 человек за сутки). Общее число выздоровевших — 4 801 335 человек (+9166 человек за сутки).

Режим нерабочих дней в Москве

В Москве из-за ковида с 12 по 20 июня объявлены нерабочие дни. Одной из причин роста заболеваемости, как выяснила «Медуза», считают «индийский штамм»

Режим нерабочих дней в Москве

В Москве из-за ковида с 12 по 20 июня объявлены нерабочие дни. Одной из причин роста заболеваемости, как выяснила «Медуза», считают «индийский штамм»

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