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Алексей Навальный, отбывающий срок в колонии во Владимирской области, выступил в поддержку политиков Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова, на которых завели уголовные дела. Заявление Навального опубликовано в его инстаграме.

Про обыски и задержания Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова узнал от адвоката. По телевизору об этом ни гу-гу. Понятно почему: более-менее правдоподобного объяснения этих арестов в Кремле пока не придумали. А то, что есть — это и «телезрителю» понятно — прямая фабрикация уголовных дел. Фальшивка и преступление. Моя поддержка Диме, Андрею и их семьям. Это честные люди, которых именно за это и преследуют.

31 мая бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали в аэропорту Пулково, сняв с рейса в Варшаву. Он стал фигурантом уголовного дела об участии в «нежелательной организации» — поводом для него послужил репост, который Пивоваров сделал в фейсбуке в августе 2020 года.

1 июня прошли обыски у бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, после чего его задержали по делу о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения, которое в 2015-2017 годах снимала у мэрии Москвы фирма «Сектор-2А», возглавляемая тетей политика Ириной Ермиловой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 2 июня уголовные дела Пивоварова и Гудкова, заявил, что они не имеют никакого отношения к политике.

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