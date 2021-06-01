Дмитрия Гудкова задержали до суда как подозреваемого в причинении имущественного ущерба

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Политик, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков задержан до суда в качестве подозреваемого, сообщает Sota, ссылаясь на слова адвоката оппозиционера Александра Альдаева.

Гудкову вменяют причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

Также, по словам адвоката Альдаева, как подозреваемая задержана тетя политика Ирина Ермилова.

Утром и днем 1 июня на даче и в квартире Дмитрия Гудкова проходили обыски. После этого политика увезли на допрос в главное следственное управление ГУ МВД Москвы.

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