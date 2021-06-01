Полиция пришла с обысками к политику Дмитрию Гудкову

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Утром 1 июня сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском на дачу под Коломной к политику, бывшему депутату Госдумы Дмитрию Гудкову.

Кроме того, обыски проводятся в Москве у главы штаба Гудкова Виталия Венидиктова и его бывшего помощника Александра Соловьева, ранее также занимавшего пост председателя «Открытой России».

По сведениям Sota, полиция также пришла в московскую квартиру Гудкова, но пока стоит под дверью.

«Формального повода не знаю. Реальный ясен», — написал Гудков в своем телеграм-канале о причинах обысков.

Отец Дмитрия Гудкова Геннадий сообщил в твиттере, что на дачу прибыли сотрудники ОМОНа. По его словам, у всех родственников, находящихся на даче, отключены телефоны.

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