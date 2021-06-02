«Обвинения к политике не имеют никакого отношения». Кремль — об уголовных делах против оппозиционных политиков
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Уголовные дела, возбужденные против оппозиционеров Дмитрия Гудкова и Андрея Пивоварова, не имеют никакого отношения к политике, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он заявил 2 июня в беседе с журналистами.
Также представитель Кремля заметил, что преследования политиков, которые проходят в дни Петербургского экономического форума, вряд ли могут сказаться на инвестиционном фоне в России.
«Business FM»: В последние дни происходят сразу несколько обысков и уголовных дел в отношении известных оппозиционных политиков. Сами они утверждают, что это политическая зачистка перед думскими выборами. Следит ли Кремль за этими делами в отношении Гудкова и Пивоварова? Учитывая, что все это происходит буквально в дни Петербургского инвестфорума, а это явно не украшает инвестфон.
Дмитрий Песков: Ну, во-первых, это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону. Второе. Вряд ли, наверное, можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, которые мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, они к политике не имеют никакого отношения. И третье, это не совсем наша компетенция, все-таки это вопрос к правоохранителям.
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