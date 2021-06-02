«Business FM»: В последние дни происходят сразу несколько обысков и уголовных дел в отношении известных оппозиционных политиков. Сами они утверждают, что это политическая зачистка перед думскими выборами. Следит ли Кремль за этими делами в отношении Гудкова и Пивоварова? Учитывая, что все это происходит буквально в дни Петербургского инвестфорума, а это явно не украшает инвестфон.

Дмитрий Песков: Ну, во-первых, это вряд ли имеет отношение к инвестиционному фону. Второе. Вряд ли, наверное, можно ассоциировать с какими-то политическими претензиями, потому что какие-то обвинения, которые мы читаем, которые выдвигаются со стороны силовых ведомств, они к политике не имеют никакого отношения. И третье, это не совсем наша компетенция, все-таки это вопрос к правоохранителям.