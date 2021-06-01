Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова задержали как подозреваемого по уголовному делу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Дмитрий Гудков во время кампании в Госдуму в 2016 году Евгений Фельдман

1 июня политика, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова задержали до суда на двое суток, сообщил адвокат оппозиционера Александр Альдаев (его слова приводит глава «Агоры» Павел Чиков). Гудков стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденном по о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием с особо крупным ущербом. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы. Также, по словам адвоката Альдаева, в качестве подозреваемой задержали тетю политика Ирину Ермилову.

Уголовное дело возбудили из-за неуплаты долга по договору аренды нежилого помещения у мэрии Москвы в 2015-2017 годах, рассказал Павел Чиков. Потерпевшим по делу проходит департамент городского имущества Москвы, собственник этого помещения. Отец Дмитрия Гудкова, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, сообщил в твиттере, что его сын «назначен подозреваемым в деле о неуплаченной в 2015 году аренде, о которой он узнал сегодня утром».

Геннадий Гудков говорил изданию Sota, что уголовное дело возбудили из-за задолженности в несколько миллионов рублей за подвал на улице Солженицына в Москве. По его словам, фирма-арендатор этого помещения, имевшая отношение к родственникам Дмитрия Гудкова, обанкротилась, после чего помещение в 2017 году вернули властям Москвы.

С утра 1 июня у Дмитрия Гудкова и его семьи проходили обыски. Как сообщил Геннадий Гудков, обыски прошли по десяти адресам, в том числе на даче и в семейном офисе в Коломне, в квартире свояченицы Дмитрия Гудкова, в его московской квартире, у начальника его штаба Виталия Венедиктова, в бывшем офисе Геннадия Гудкова на улице Солженицына в Москве. В обысках участвовали более 140 человек. После обысков политика увезли на допрос в главное следственное управление ГУ МВД Москвы.

31 мая в Петербурге задержали другого оппозиционного политика — бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Полиция и ФСБ остановили в аэропорту «Пулково» вылет самолета, на котором тот собирался лететь в Варшаву. Пивоварова допросили в СК по делу о «нежелательной организации», которое предусматривает от двух до шести лет лишения свободы. Основанием для дела стал пост Пивоварова, который тот опубликовал в фейсбуке 12 августа 2020 года, находясь в Краснодаре, сообщила «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на постановление о возбуждении уголовного дела.

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег

Александр Бакланов