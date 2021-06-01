«Русская служба Би-би-си»: против бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова возбудили дело из-за поста в фейсбуке

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В постановлении о возбуждении уголовного дела против бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова сказано, что основанием для дела стал пост, который Пивоваров опубликовал в фейсбуке 12 августа 2020 года, находясь в Краснодаре. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си».

Следователи назвали публикацию «информационным материалом » и сочли, что она содержит агитацию по сбору средств. По версии следствия, написав этот пост, Пивоваров имел умысел на участие в деятельности нежелательной организации «Открытая Россия».

При этом, как отмечает «Русская служба Би-би-си», в фейсбуке Пивоварова нет записей за 12 августа 2020 года, которые подходили бы под это описание. Вероятно, следствие имело в виду репост записи кубанского независимого депутата Александра Коровайного, который Пивоваров сделал в фейсбуке 13 августа. В своем посте Коровайный рассказал о выдвижении активистки «Открытой России» Яны Антоновой в городскую думу Краснодара, сообщил, что на проведение кампании потребуется не менее 200 тысяч рублей, и описал, как можно сделать денежный перевод на избирательный счет.

Антонова, которая в итоге не прошла в гордуму Краснодара, заявила «Русской службе Би-би-си», что в связи с задержанием Пивоварова к ней «никто из СК или иных структур ни с какими вопросами пока не обращался».

Задержание Андрея Пивоварова

В Петербурге задержали бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Ради этого в «Пулково» перед вылетом остановили самолет в Варшаву

Задержание Андрея Пивоварова

В Петербурге задержали бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Ради этого в «Пулково» перед вылетом остановили самолет в Варшаву

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