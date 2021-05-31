В Петербурге задержали бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Ради этого в «Пулково» перед вылетом остановили самолет в Варшаву

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Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вечером 31 мая в Петербурге задержали бывшего исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Сам Пивоваров сообщил, что это произошло в аэропорту «Пулково», когда он собирался улететь на самолете авиакомпании LOT на отдых в Варшаву. Полицейские остановили вылет самолета, который находился на взлетно-посадочной полосе и готовился к вылету. «Самолет остановили на рулежке, то есть уже когда самолет собрался взлетать <…> на борт взошла группа полицейских и сотрудников ФСБ, после чего мне сказали, что я нахожусь в розыске», — рассказал Пивоваров «Эху Москвы» (в базе МВД данных о его розыске нет). В итоге самолет вылетел в Варшаву с опозданием на один час и 35 минут, следует из данных онлайн-табло «Пулково».

Пивоварова вывели из самолета и увели в отдел ФСБ на территории аэропорта. Там ему запретили пользоваться телефоном. Прежде, чем Пивоваров перестал выходить на связь, он успел сообщить, что его собираются увезти в Следственный комитет. В «Пулково» к Пивоварову выехала адвокат «Правозащиты Открытки» Елена Бородина, но несколько часов ее не пускали к задержанному. Бывший координатор «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова сообщила, что в пограничном управлении ФСБ «упорно сообщают, что никого с рейса не снимали и Пивоварова не видели».

Пивоварова увезли в СК на допрос по уголовному об участии в «нежелательной организации», сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах. Его статус в деле пока не определен, уточнил собеседник агентства. Неназванный источник «Интерфакса», в свою очередь, сообщил, что в отношении Пивоварова планируют возбудить уголовное дело по статье о деятельности «нежелательной организации». В «Правозащите Открытки» подтвердили, что бывшего директора «Открытой России» увезли в Следственный комитет из-за уголовного дела о работе «нежелательной организации». Об этом же сообщила бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова. В Следственном комитете на момент публикации заметки это не комментировали. Сам Пивоваров сообщил в письме, опубликованном в его телеграме, что дело возбудили 29 мая в Краснодаре. После обысков Пивоварова планируют доставить в Краснодар.

Андрея Пивоварова задержали спустя четыре дня после объявления о ликвидации «Открытой России». 27 мая Пивоваров сообщил, что «Открытая Россия» полностью прекратила свою деятельность, чтобы защитить сторонников от уголовного преследования. Политик связал решение с поправками в закон о «нежелательных организациях», которые рассматривает Госдума. Саму «Открытую Россию» никогда не признавали «нежелательной» организацией, но в 2017 году Генпрокуратура РФ включила в список «нежелательных» Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia), связанные с Михаилом Ходорковским.

Михаил Ходорковский сравнил задержание Пивоварова с , после которой власти Беларуси задержали бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича и его подругу, россиянку Софью Сапегу. «Еще есть сомнения, что Путин с — „два сапога — пара“?» — написал Ходорковский в своем телеграм-канале. Бывший координатор «Открытой России» Татьяна Усманова назвала «полным абсурдом и беззаконием» то, что Пивоварова задержали по статье о работе «нежелательной организации», поскольку организация ликвидирована.

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