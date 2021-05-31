В Петербурге задержали бывшего директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Ради этого полиция остановила самолет, готовившийся к вылету
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Бывший исполнительный директор «Открытой России» Андрей Пивоваров сообщил, что его сняли с самолета в «Пулково» в Петербурге и доставили в отдел ФСБ при аэропорте.
«Только что меня сняли с самолета в „Пулково“. Летел отдохнуть, прошел таможню — никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково», — написал Пивоваров в телеграм-канале.
Соратники Пивоварова уточнили, что его сняли с международного рейса, поскольку, по сведениям ФСБ, он якобы находится в розыске. В базе МВД нет данных о его розыске. В «Правозащите Открытки» сообщили, что у Пивоварова не было никаких ограничений на выезд, а на паспортном контроле вопросов не возникло.
К Пивоварову выехал адвокат «Правозащиты Открытки» Елена Бородина.
27 мая Андрей Пивоваров сообщил, что организация «Открытая Россия» полностью прекратила свою деятельность и закрыла отделения в регионах, чтобы защитить сторонников от уголовного преследования. Пивоваров говорил, что решение приняли из-за поправок в закон о «нежелательных» организациях, которые рассматривает Госдума.