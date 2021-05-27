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Софью Сапегу — девушку белорусского журналиста Романа Протасевича, задержанную вместе с ним 23 мая после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске, — 25 мая признали подозреваемой по третьему уголовному делу, сообщил источник «Русской службы Би-би-си».

Дело возбуждено по части 3 статьи 130 УК Беларуси (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Сапега проходит по этому делу как администратор телеграм-канала «Черная книга Беларуси», который публиковал личные данные силовиков, утверждает собеседник «Русской службы Би-би-си».

Кроме того, как ранее сообщала «Новая газета», Сапегу подозревают организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293) и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342).

«Если будет доказана ее причастность к администрированию протестных телеграмм-каналов, дальше следствие будет выяснять, кто был заказчиками всех этих связанных между собой действий по трем статьям. Это пазлы действий, из которых может складываться картина, что они были заказаны извне», — заявил источник «Русской службы Би-би-си».

Официально о сути претензий к Софье Сапеге не сообщалось. МИД РФ сообщал лишь, что россиянка подозревается в совершении неких преступлений «в период с августа по сентябрь 2020 года», когда в Беларуси была наиболее активная фаза протестов.

25 мая белорусский провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видеозапись с Сапегой, где девушка говорит, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси». Родители Сапеги утверждают, что она не имела отношения к политике и не участвовала в протестах в Беларуси.

По информации источника «Русской службы Би-би-си», после задержания Сапега сначала отказывалась давать показания, но следователь «искусно разговорил ее психологическими приемами». Возможно, он пообещал ей депортацию в Россию при согласии сотрудничать, считает источник.

Софья Сапега — студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе. Она гражданка России, но с детства жила в Беларуси, где имеет вид на жительство. 25 мая Сапегу арестовали на два месяца. Кремль допустил, что Россия «де-юре может поднять вопрос» о ее передаче в РФ.

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