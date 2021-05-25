«Новая газета»: Софью Сапегу обвиняют в организации массовых беспорядков

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Россиянку Софью Сапегу, задержанную при самолета Ryanair в Минске, обвиняют в организации массовых беспорядков. Об этом «Новой газете» сообщил источник, знакомый с материалами дела.

По словам источника, Сапеге предъявлены подозрения по двум статьям уголовного кодекса Белоруссии — организации массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (часть 1 статьи 293) и организации групповых действий, сопряженных с явным неповиновенем требованиям представителей власти (часть 1 статьи 342).

Собеседник «Новой газеты» сказал, что 25 мая Сапегу допросили в присутствии дежурного адвоката в СИЗО КГБ. Ее защитника Александра Филановича в изолятор не допустили.

Официально о сути обвинений, предъявленных Сапеге, не сообщалось. МИД РФ лишь сообщал, что россиянка подозревается в совершении неких преступлений «в период с августа по сентябрь 2020 года».

Вечером 25 мая Сапегу арестовали на два месяца.

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