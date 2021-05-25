Опубликовано видео с Софьей Сапегой после задержания. На нем она говорит, что является редактором телеграм-канала, публикующего данные силовиков

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Белорусский провластный телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал видеозапись с россиянкой Софьей Сапегой, задержанной при самолета Ryanair в Минске.

На полуминутном видео Сапега называет свои данные и место жительства, а затем говорит, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», «который публикует личную информацию сотрудников органов внутренних дел».

Опубликовано видео с Софьей Сапегой после задержания Meduza

Мать Софьи Сапеги Анна Дудич в комментарии RT заявила, что «шокирована» видео с дочерью. «Я не понимаю вообще, что происходит. Какая „Черная книга“, Софья? Или я запуталась, или это сон, или это подстава», — сказала Дудич.

Вечером 25 мая адвокат сообщил, что Сапегу арестовали на два месяца. В чем суть предъявленных ей обвинений, неясно. Днем 25 мая МИД России сообщал, что Сапега подозревается в совершении неких преступлений «в период с августа по сентябрь 2020 года».

Канал «Желтые сливы» накануне опубликовал аналогичное видео с бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем, также задержанным при посадке самолета. На видео Протасевич заявил, что к нему относятся корректно и что он «продолжает сотрудничать со следствием и дает признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске».

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