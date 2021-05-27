Дмитрий Песков: Россия «де-юре может поднять вопрос» о передаче Софьи Сапеги

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Кремль ожидает, что Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным 28 мая в Сочи проинформирует президента РФ о и ситуации с задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также не исключил, что Москва «де-юре может поднять вопрос» о передаче Сапеги. «В любом случае российская сторона будет делать все необходимое для защиты прав российской гражданки. Учитывая особый характер наших межгосударственных отношений, эта защита прав может осуществляться в самых разных форматах, в самых разных режимах», — добавил представитель Кремля.

Девушка бывшего главреда Nexta Романа Протасевича, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе Софья Сапега была задержана 23 мая после посадки рейса Ryanair в Минске. Через два дня ее арестовали сроком на два месяца.

В тот же день провластный белорусский телеграм-канал «Желтые сливы» опубликовал 30-секундное видео с Сапегой — в нем она говорит, что является редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», «который публикует личную информацию сотрудников органов внутренних дел».

По данным «Новой газеты», Сапеге инкриминируют организацию массовых беспорядков — эта статья предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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