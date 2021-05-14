Правительство России утвердило список «недружественных» стран. В него вошли только США и Чехия

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Чехия и США вошли в список стран, совершающих «недружественные действия» в отношении России. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Создать перечень «недружественных» стран правительству в конце апреля поручил президент России Владимир Путин. Он ограничил дипмиссии таких стран в возможности нанимать сотрудников из России.

Из распоряжения правительства следует, что посольству Чехии разрешено принять на работу 19 человек, находящихся в России. Посольству США нельзя нанимать на работу никого из России.

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15 апреля США ввели новые санкции в отношении России, включавшие среди прочего высылку из Вашингтона десяти российских дипломатов. Москва в ответ выслала десять американских дипломатов.

17 апреля Чехия выслала 18 россиян, обвинив российские спецслужбы в причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия ответила высылкой 20 чешских сотрудников. Затем МИД Чехии объявил о дальнейшем сокращении дипмиссий — в посольствах в Москве и Праге останутся по 32 сотрудника.

В конце апреля, после решения Путина ограничить наем иностранных граждан для дипмиссий «недружественных» стран, посольство США заявило о прекращении выдачи всех виз, кроме дипломатических. 14 мая посольство сообщило, что российская сторона отсрочит вступление в силу решения Путина.

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