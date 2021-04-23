Путин ограничил дипмиссии «недружественных государств» в возможности нанимать сотрудников из России

Президент России Владимир Путин ограничил стран, совершающих «недружественные действия» в отношении РФ, в возможности нанимать на работу физических лиц, находящихся на территории РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Ограничение не касается граждан «недружественных государств», прибывших в Россию в качестве сотрудников дипмиссий.

При необходимости для дипмиссий «недружественных стран» могут ввести полный запрет на прием сотрудников из России, говорится в указе.

Перечень «недружественных государств» в документе не приведен. В нем также не указано, сколько сотрудников из России смогут нанимать дипмиссии этих стран. Все это предстоит определить правительству РФ.

С начала апреля из США и восьми стран Европы выслали более 40 российских дипломатов. Больше всего дипломатов — 18 человек — выслала Чехия, власти которой обвинили российские спецслужбы в организации взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году.

Россия отвечала на высылку дипломатов асимметрично. Например, после отъезда 18 россиян из Праги Москва объявила персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В ответ на это Чехия объявила о высылке очередной группы российских дипломатов.