Президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что российские власти ответят на провокации западных стран, которые «цепляют» Россию.

Вместе с тем недружественные акции в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то. Новый вид спорта, кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно. Можно сказать, прямо без иронии можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, но мы видим, что происходит в реальной жизни. Как я уже сказал, цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. И, конечно, вокруг них сразу же… Вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель.

Мы действительно хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения, в том числе, кстати, и с теми, с кем отношения в последнее время у нас мягко говоря не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты, но, если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен окончательно сжечь или даже взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким. Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели.

15 апреля США ввели новые санкции против России из-за вмешательства в американские выборы в 2020 году, присоединения Крыма к России и кибератак. США также решили выслать 10 российских дипломатов, работающих в Вашингтоне, среди которых, как утверждается, есть сотрудники спецслужб. Также санкции запрещают американским инвесторам с 14 июня покупать на первичном рынке российские гособлигации.

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