Российская сторона решила отложить запрет на наем иностранцев на работу в посольство США в Москве

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Российские власти проинформировали посольство США в Москве о планах отложить запрет на наем иностранцев, сообщается на сайте американской дипмиссии.

Запрет на наем иностранцев значительно повлияет на работу американского посольства. Дипмиссия США в России в конце апреля объявила, что приостанавливает выдачу всех неиммиграционных виз, кроме дипломатических, и предупредила, что могут возникнуть сложности с оказанием услуг и для граждан США, включая замену паспорта и выдачу свидетельства о рождении.

После того, как российская сторона решила отсрочить вступление в силу запрета на наем иностранцев на работу в посольство США, дипмиссия временно — до 16 июля — возобновила оказание услуг американским гражданам, включая замену паспортов.

В дипмиссиях США в России работают 450 человек, писал «Коммерсант», сколько из них россиян — неизвестно, но речь идет о десятках сотрудников. Соединенные Штаты почти весь административно-технический персонал своих дипмиссий за рубежом нанимают в стране пребывания.

О запрете на наем иностранных сотрудников в посольство США Россия объявила на фоне охлаждения двусторонних отношений. Также Россия и США в апреле решили выслать по 10 дипломатов.

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