Посольство США в России прекращает выдачу всех виз, кроме дипломатических

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?

Американское посольство в России с 12 мая прекращает обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических.

«Действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства на 75%», — цитирует ТАСС заявление посольства США в России.

Посольство, говорится в сообщении на английском языке, опубликованном на сайте дипмиссии, также предупреждает, что в сложившейся ситуации возможны проблемы с оказанием услуг для граждан США, включая замену паспорта и выдачу свидетельства о рождении.

Посольство США также напоминает американским гражданам, которым из-за пандемии ковида разрешили остаться в России с истекшей визой без оформления новой, что до 15 июня (срока истечения действия новых правил) им необходимо покинуть РФ, либо самостоятельно заняться оформлением документов, необходимых для того, чтобы находиться в стране на законных основаниях.

Последнее время посольство США в России выдавало иммиграционные и неиммиграционные визы только в тех случаях, когда не требовалось проводить собеседование с соискателями.

Россия 21 апреля объявила персонами нон грата десятерых сотрудников посольства США в Москве. Они должны покинуть страну до 21 мая. США на таких же условиях выслали из страны 10 российских дипломатов.

Помимо этого Россия запретила дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан РФ и третьих стран. В дипмиссиях США в России работают 450 человек, писал «Коммерсант», сколько из них россиян — неизвестно, но речь идет о десятках сотрудников. Соединенные Штаты почти весь административно-технический персонал своих дипмиссий за рубежом нанимают в стране пребывания. Предыдущий раз, указывало издание, такие ограничения Москва вводила в 1986 году, и тогда послу США приходилось самому возить себя на работу, а его супруге — обслуживать гостей на приемах.

Вы читали «Медузу». Вы слушали «Медузу». Вы смотрели «Медузу» Помогите нам спасти «Медузу» Дать денег