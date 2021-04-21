Россия выслала десять американских дипломатов

Россия объявила персонами нон грата десятерых сотрудников посольства США в Москве. Соответствующую ноту МИД РФ вручил заместителю американского посла Барту Горману.

Эти сотрудники должны покинуть Россию до 21 мая. МИД назвал эту меру зеркальным ответом «на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных персонами нон грата».

20 апреля стало известно, что в ближайшее время посол США в России Джон Салливан уедет в Вашингтон. Это произошло после рекомендации помощника президента РФ Юрия Ушакова «поехать в свою столицу и провести там подробные серьезные консультации», которая была высказана на следующий день после введения .

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов был вызван в Москву в середине марта. Это произошло через несколько часов после выхода интервью президента США Джо Байдена, в котором он утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Владимира Путина убийцей.

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