Депутаты предложили запретить баллотироваться в Госдуму тем, кто работал в экстремистских организациях, и тем, кто им донатил. Это закон против ФБК

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внесла на рассмотрение парламента законопроект о запрете баллотироваться в Думу людям, причастным к деятельности общественного или религиозного объединения, которое запретили в России как экстремистское или террористическое.

Депутаты предложили распространить запрет на рядовых сотрудников и руководителей организации, которые соответственно работали в ней за один или три года до того, как суд решил запретить или ликвидировать объединение.

Руководители таких организаций, сказано в законопроекте, не смогут избираться депутатами в течение пяти лет, а сотрудники — в течение трех лет после того, как вступило в силу решение суда о запрете или ликвидации организации.

Также депутаты предложили распространить запрет на «иных лиц, причастных к деятельности таких организаций». Тем, кто «предоставлял денежные средства, имущественную, организационно-методическую, консультативную или иную помощь» организации за год до ее запрета или ликвидации, в случае принятия законопроекта будет запрещено баллотироваться в течение трех лет.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков, комментируя законопроект в твиттере, написал, что предложение депутатов угрожает тем, кто работал в команде Навального или делал пожертвования в адрес организаций, связанных с политиком. «Мы уже видели массу „законов против Навального“, но ТАКОГО еще не было, конечно. Жертвовал в в течение последнего года (!) — тебе нельзя в Госдуму. Работал координатором штаба Навального в течение последних трех лет (!!) — тебе нельзя в Госдуму», — заявил Волков. По его оценке, запрет может затронуть более 200 тысяч человек, делавших пожертвования команде Навального.

16 апреля прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организаций, связанных с политиком Алексеем Навальным: Фонда борьбы с коррупцией ( ), , а также штабов политика.

В рамках судебного разбирательства фондам запретили совершать определенные действия, например, проводить митинги, пользоваться СМИ и публиковать материалы в интернете. Прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального до решения суда, после чего штабы закрылись.

В конце апреля Росфинмониторинг включил общественное движение «Штабы Навального» в перечень экстремистов (юридически такого общественного движения не существует).

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