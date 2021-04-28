Зеленский назвал Ватикан идеальным местом для переговоров с Путиным о мире

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Президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью итальянской газете La Repubblica, что хотел бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным в месте, которое «олицетворяет мир и диалог».

Журналист спросил у Зеленского, может ли местом саммита двух президентов стать Ватикан или Рим. «Да, Ватикан мог бы быть оптимальным местом с любой точки зрения. Ватикан был бы по-настоящему идеальным местом для разговора о мире», — сказал Зеленский.

Украинский лидер назвал Ватикан беспристрастным и надежным медиатором. «Такой авторитетный посредник мог бы привнести доверие, которого до сих пор не хватало в наших попытках достичь соглашения», — сказал Зеленский.

Ранее в апреле Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война», а президент России в ответ предложил провести встречу в Москве. 26 апреля Зеленский поручил своему офису начать подготовку к саммиту.

В марте на фоне усиления конфликта в Донбассе Россия нарастила военное присутствие у границ Украины, по оценке наблюдателей, до максимальных значений с 2014 года. Киев обвинил Москву в нагнетании обстановки, а западные страны призвали Россию отвести войска. Власти РФ объясняли, что перемещают войска из-за учений. 22 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил о прекращении учений в Южном и Западном военных округах.

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