Шойгу объявил о возвращении войск с учений на юге России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вернуть до 1 мая в места постоянной дислокации войска, которые задействованы в учениях на юге России, сообщает ТАСС.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах», — заявил министр на совещании в Крыму.

Согласно приказу Шойгу, в места постоянной службы возвращаются личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, Седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск.

22 апреля на полигоне «Опук» в Крыму под руководством Шойгу прошел основной этап учений сил Южного военного округа и Воздушно-десантных войск.

С конца марта на фоне обострения конфликта в Донбассе Россия наращивала военное присутствие у границ Украины и в Крыму. В Минобороны РФ объясняли передвижение войск учениями, а в Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает. По оценкам США, концентрация российских войск на границе стала максимальной с 2014 года.