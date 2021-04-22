В Крыму начались учения с участием 10 тысяч российских военных

Более 10 тысяч военных, 1200 единиц вооружения и военной техники, а также свыше 40 боевых кораблей участвуют в учениях Вооруженных сил России, которые проходят в Крыму.

Как сообщили в Минобороны РФ, 22 апреля в Крыму на полигоне «Опук» в рамках внезапной проверки боеготовности пройдет основной этап учений сил Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Как добавляет ТАСС, в учениях задействованы соединения Черноморского флота и Каспийской флотилии ВМФ России.

Анонс Минобороны РФ об учениях в Крыму Минобороны России

В ходе учений фрегаты Черноморского флота «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» оказали огневую поддержку морскому десанту, который высаживался на побережье Крыма. «Корректировку огня корабельной артиллерии обеспечили расчеты беспилотных летательных аппаратов, запущенных с палубы фрегатов», — прокомментировали эту часть учений в Минобороны.

Россия с конца марта наращивает военное присутствие у границ Украины на фоне обострения конфликта между непризнанными ДНР и ЛНР и официальным Киевом. В Минобороны РФ объясняли передвижение войск учениями и подчеркивали, что оно никому не угрожает. При этом, по оценкам США, концентрация войск на границе стала максимальной с 2014 года.