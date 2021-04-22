Путин ответил на предложение Зеленского встретиться в Донбассе: «Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное время»

Президент России Владимир Путин предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться в Москве «в любое удобное для него время», сообщает РИА Новости.

Так Путин отреагировал на недавнее предложение Зеленского провести встречу «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

Возникает вопрос, мы что хотим обсуждать на этой встрече? Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями республик ЛНР и ДНР, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран, которой в данном случае является Россия.Это первое. Второе: если речь идет о развитии двусторонних отношений, то пожалуйста. Мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время.

С конца марта, на фоне обострения конфликта в Донбассе, Россия наращивала военное присутствие возле украинских границ. По оценке Пентагона, оно стало максимальным с 2014 года.

Украина обвинила Россию в нагнетании обстановки в регионе. США и Германия призвали отвести войска от украинских границ. Россия объясняла перемещения войск учениями, которые якобы никому не угрожают.

22 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил о прекращении учений в Южном и Западном военных округах.