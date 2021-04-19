В интернете появилась база с фамилиями, телефонами и местами работы тех, чьи электронные адреса украли с сайта «Свободу Навальному!»
В интернете появилась база с именами, домашними адресами, телефонами и другими персональными данными некоторых сторонников политика Алексея Навального, чьи адреса электронной почты ранее были украдены с сайта «Свободу Навальному!».
В ночь на 19 апреля некоторые люди, зарегистрировавшиеся на «Свободу Навальному!», стали получать письма со своими личными данными, сообщил «Дождь». Корреспонденту телеканала прислали его фамилию и имя, дату рождения и адрес регистрации, а также пригрозили, что эти данные получит его работодатель. Некоторые получатели аналогичных писем, заявили, что в них содержались устаревшие данные.
19 апреля телеграм-канал «Утечки информации» сообщил, что в интернете появились два Excel-файла, в которых, кроме электронных адресов сторонников Навального, есть и другие данные. Более 52 тысяч строк в файлах содержат имена или фамилии и номера телефонов. Еще более 112 тысяч строк — имена и фамилии, даты рождения, домашние адреса, телефоны, места работы и учебы.
Администратор телеграм-канала «Утечки информации», основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян пояснил «Русской службе Би-би-си», что речь идет об «обогащении базы»: утекшие электронные адреса в автоматическом режиме прогнали через базы персональных данных, которые попали в свободный доступ ранее.
Корреспондент Би-би-си обратился к источнику, имеющему доступ к утекшим базам персональных данных, с просьбой установить основные источники «обогащения».По его оценке, одним из таких источников стала база с доходами москвичей за предыдущие годы, где указаны места работы.
Глава региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что электронные почтовые адреса людей, регистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!», украл бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), завербованный ФСБ.
Сайт «Свободу Навальному!» был создан командой политика, чтобы собрать 500 тысяч желающих выйти на митинг в поддержку Навального. Люди, готовые присоединиться к акции, могут зарегистрироваться там, оставив свой адрес электронной почты.
18 апреля команда Навального объявила митинг, не дожидаясь сбора полумиллиона участников. До этого врачи политика заявили о «резко отрицательной» динамике его анализов. 19 апреля Навального доставили в больницу для осужденных.