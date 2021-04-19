В интернете появилась база с фамилиями, телефонами и местами работы тех, чьи электронные адреса украли с сайта «Свободу Навальному!»

В интернете появилась база с именами, домашними адресами, телефонами и другими персональными данными некоторых сторонников политика Алексея Навального, чьи адреса электронной почты ранее были украдены с сайта «Свободу Навальному!».

В ночь на 19 апреля некоторые люди, зарегистрировавшиеся на «Свободу Навальному!», стали получать письма со своими личными данными, сообщил «Дождь». Корреспонденту телеканала прислали его фамилию и имя, дату рождения и адрес регистрации, а также пригрозили, что эти данные получит его работодатель. Некоторые получатели аналогичных писем, заявили, что в них содержались устаревшие данные.

19 апреля телеграм-канал «Утечки информации» сообщил, что в интернете появились два Excel-файла, в которых, кроме электронных адресов сторонников Навального, есть и другие данные. Более 52 тысяч строк в файлах содержат имена или фамилии и номера телефонов. Еще более 112 тысяч строк — имена и фамилии, даты рождения, домашние адреса, телефоны, места работы и учебы.

Администратор телеграм-канала «Утечки информации», основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян пояснил «Русской службе Би-би-си», что речь идет об «обогащении базы»: утекшие электронные адреса в автоматическом режиме прогнали через базы персональных данных, которые попали в свободный доступ ранее.

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков заявил, что электронные почтовые адреса людей, регистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!», украл бывший сотрудник Фонда борьбы с коррупцией ( ), завербованный ФСБ.

Сайт «Свободу Навальному!» был создан командой политика, чтобы собрать 500 тысяч желающих выйти на митинг в поддержку Навального. Люди, готовые присоединиться к акции, могут зарегистрироваться там, оставив свой адрес электронной почты.

18 апреля команда Навального объявила митинг, не дожидаясь сбора полумиллиона участников. До этого врачи политика заявили о «резко отрицательной» динамике его анализов. 19 апреля Навального доставили в больницу для осужденных.